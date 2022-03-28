Повышение зарплаты бюджетникам с 1 апреля 2022 по указанию Путина: последние новости

Сотрудников бюджетной сферы в России ожидает повышение зарплат с 1 апреля 2022 года. Кто относится к этой категории и насколько им повысят оплату труда – в материале Atas.info.

В России в бюджетный сектор входят более 42% занятых – это около 50-60 миллионов человек. По указу президента Владимира Путина работникам этой сферы проиндексируют зарплату с 1 апреля 2022 года. Кто относится к бюджетникам: Учителя государственных школ, преподаватели вузов, за исключением частных учреждений.

Сотрудники сферы здравоохранения, не считая частных клиник.

Налоговые сотрудники, таможенники.

Военнослужащие, но не солдаты на срочной службе.

Работники социальных служб.

Полицейские, учёные на госслужбе, пожарные, спасатели и другие оперативные службы.

Остальные работники предприятий, которые находятся на государственном обеспечении. Индексация пенсий, зарплат и повышение МРОТ в 2022 году Ежегодно с 1 января, либо с 1 апреля россиянам индексируют различные выплаты. В этом году на 8,6 % поднимут пенсии – их размер будет составлять до 19 000 рублей. Также семьей с детьми от 3 до 7 лет ожидает перерасчёт выплат с повышением на 3,8 %. С 1 апреля вводят новое пособие на детей от 8 до 16 лет. Известно, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 890 рублей. Ещё в прошлом году он был равен 12 792 руб. Сейчас бюджетники получают 17 362,5 рублей. Их заработная плата зависит от МРОТ. С прошлого года доход работников этой сферы вырос на 8,6%. Предположительно, повышение с 1 апреля 2022 года будет аналогичным, либо больше на 1%.

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