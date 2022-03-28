Повышение зарплаты бюджетникам с 1 апреля 2022 по указанию Путина: последние новости

В России в бюджетный сектор входят более 42% занятых – это около 50-60 миллионов человек. По указу президента Владимира Путина работникам этой сферы проиндексируют зарплату с 1 апреля 2022 года.
Кто относится к бюджетникам:
Индексация пенсий, зарплат и повышение МРОТ в 2022 году
Ежегодно с 1 января, либо с 1 апреля россиянам индексируют различные выплаты. В этом году на 8,6 % поднимут пенсии – их размер будет составлять до 19 000 рублей.
Также семьей с детьми от 3 до 7 лет ожидает перерасчёт выплат с повышением на 3,8 %. С 1 апреля вводят новое пособие на детей от 8 до 16 лет.
Известно, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 890 рублей. Ещё в прошлом году он был равен 12 792 руб.
Сейчас бюджетники получают 17 362,5 рублей. Их заработная плата зависит от МРОТ. С прошлого года доход работников этой сферы вырос на 8,6%. Предположительно, повышение с 1 апреля 2022 года будет аналогичным, либо больше на 1%.