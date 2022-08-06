8.6% – индексация пенсий с 1 апреля 2022: насколько вырастут страховые пенсии

Получателями страховой пенсии в России являются пенсионеры – женщины от 65 лет и мужчины от 70 лет - с трудовым стажем менее 15 лет. Размер их выплат составляет 6 295 рублей. Также они получают социальную доплату до величины прожиточного минимума. Это около 13 тысяч рублей.
Инвалидам 1-й, 2-й группы и детям-сиротам полагается 12 590 рублей после индексации. А Инвалидам 3-й группы начнут выплачивать по 5 351 руб. Самую крупную сумму начисляют детям с инвалидностью – 15 108 руб.
Доиндексацию пенсий планировали произвести, чтобы поддержать покупательскую способность граждан. Изначально размер этих выплат должен был вырасти на 7,7%.
После встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным Нилов добавил, что повышение произойдёт «в ближайшее время», однако точных сроков пока нет.