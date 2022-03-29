Что станет с льготной ипотекой в России – ответил экономист из Новосибирска

Многие жители России считают, что высокий процент по ипотеке может «убить» льготную ипотеку. Что думает об этом новосибирский экономист Геннадий Ляскин – пишет Atas.Info.
Заведующий кафедрой экономической теории НГУЭУ, доцент, кандидат экономических наук Геннадий Ляскин рассказал, что «смерть» льготной программы ипотечного кредитования мало вероятна.
«Властями было сказано, что льготные программы ипотечного кредитования будут сохранены и это будет продолжаться в дальнейшем. Судя по тенденциям, именно льготные ипотеки будут действовать», - сказал эксперт по экономике.
Он уточнил, что в будущем представителям власти стоит задуматься, чтобы поменять систему выдачи ипотеки.
«Нужно сделать так, чтобы ипотека была достаточно выгодна семьям, которые хотят её получать. Она должна быть под контролем государства – это должно относиться к социальной политике», - поделился мнением Ляскин.
Экономист отметил, что в России стоит переключать внимание на конечного получателя ипотеки – это должно быть в большей степени выгодно.
Напомним, что объемы продаж новостроек в Новосибирске упали в 2022 году на 14%. Таковы данные приводит управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по области за февраль 2022 года.