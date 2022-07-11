Новосибирец Александр Рехтин погиб во время спецоперации на Украине

Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб бывший студент одного из новосибирских вузов 31-летний Александр Рехтин. Информацию предоставили в газете «Мамский горняк».

Молодой человек родился в Мамско-Чуйском районе Иркутской области, а уже в 22 года подписал контракт в 24-ой бригаде спецназначения ГРУ. В 2013 году он стал снайпером, а уже через год поехал служить в Крым. В Новосибирске он не жил, а только получил высшее образование – он учился на преподавателя физической службы. Однако спустя время нашел жену, заделал дочь и остался с ними здесь, но на какое то время ушел на службу в армию. Александр погиб 25 апреля на территории Украины – его наградили «Орденом Мужества».

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