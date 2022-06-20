НГПУ опроверг набор студентов для преподавания в украинских школах

НГПУ опроверг набор студентов для преподавания в украинских школах
НГПУ опроверг набор студентов для преподавания в украинских школах
Вчера, 16:02ОбразованиеФото: atas.info

Новосибирский вуз опроверг набор студентов учителями в школы Украины

Новосибирский государственный педагогический университет заявил, что информация о командировке молодых учителей за 7 тысяч рублей в Украину – фейк.

Еще 19 июня в СМИ начали сообщать, что НГПУ предлагает работу педагогам в украинских школах. Выпускникам университета обещали большую зарплату в 7 000 рублей за день, а объявление якобы последовало от Минобра по Новосибирской области.

Atas.info связался с представителями НГПУ. На условиях анонимности мы задали вопрос одному из деканатов университета – там опровергли информацию о командировке, заявив, что это ложные сведения.

«Ни в какие командировки выпускников мы не отправляем, тем более в Украину. В СМИ «гуляет» ложная информация, не видитесь на провокации», - рассказали Atas.info в деканате одного из институтов в НГПУ.

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