НГПУ опроверг набор студентов для преподавания в украинских школах

Еще 19 июня в СМИ начали сообщать, что НГПУ предлагает работу педагогам в украинских школах. Выпускникам университета обещали большую зарплату в 7 000 рублей за день, а объявление якобы последовало от Минобра по Новосибирской области.
Atas.info связался с представителями НГПУ. На условиях анонимности мы задали вопрос одному из деканатов университета – там опровергли информацию о командировке, заявив, что это ложные сведения.
«Ни в какие командировки выпускников мы не отправляем, тем более в Украину. В СМИ «гуляет» ложная информация, не видитесь на провокации», - рассказали Atas.info в деканате одного из институтов в НГПУ.