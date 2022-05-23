Две новосибирские школы выиграли годовой запас Domestos для туалетов

Стали известны итоги акции от Domestos в 2022 году – победили две новосибирские школы. Компания предоставит годовой запас их брендовой продукции для чистки туалетов. Как сообщает официальный сайт, победителями стали две школы - №168 и №30.
Добавим, что в прошлом году две новосибирские школы также стали победителями этого же конкурса. Критериями отбора стали худшие туалеты. Учреждения получили годовой запас моющей продукции. Тогда лидерами среди худших санузлов стали МБОУ №179 и №3.
А вот ремонт туалетов выиграли пять других российских школ:
ГБОУ школа №603, Санкт-Петербург; 2. ГБОУ Гимназия №227, Санкт-Петербург; 3. МБОУ лицей №25 им. Н.Ф. Ватутина , Димитровград; 4. Лицей № 9, Волгоград; 5. МБОУ "СОШ № 32 с УИАЯ", Озерск;