В одном из районов Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства у животных

В одном из районов Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства у животных
В одном из районов Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства у животных
Сегодня, 19:33ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Карантин объявили с 6 мая по 4 июля в Краснозерском районе Новосибирской области из-за зараженных бешенством животных. Об этом сообщается в постановление губернатора региона.

В течение указанного времени на территории поселка Кайгородский Краснозерского района запрещается лечение больных восприимчивых животных. При этом ограничено посещение территории посторонними людьми, кроме обслуживающих сотрудников и ветеринаров. Разрешается привлечение персонала для ликвидации очага, а также проход людям, проживающим на данной территории.

Постановлением также запретили ввоз и вывоз животных, которые могут быть больны бешенством. Однако разрешается вывозить тех, которых привили от этого заболевание не позднее чем 179 дней назад.

В документе также говорится, что запрещается снятие шкур с трупов животных, а на территории поселка временно нельзя проводить мероприятия, которые могут повлечь распространение бешенства.

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