Спасатели освободили мужчину из ямы с глиной в Новосибирске

Спасатели освободили мужчину из ямы с глиной в Новосибирске
Спасатели освободили мужчину из ямы с глиной в Новосибирске
8 марта, 12:55ПроисшествияФото: МАСС
Жителя Новосибирска увезли в больницу с переохлаждением – он провел в холодной яме несколько часов

Спасатели МАСС 8 марта спасли жителя Новосибирска, который по пояс провалился в яму с глиной и провел там несколько часов – его госпитализировали в больницу с переохлаждением.

В ведомстве уточнили, что сообщение о застрявшем мужчине на улице Котовского, 14, поступило в 07:57. Мужчина еще ночью провалился в яму с грязью, но не мог всё это время выбраться, а спасатели прибыли уже в 08:12.

Мужчина находился в замерзшей земле по пояс и не мог пошевелить ногами. Спасатели накрыли мужчину одеялом, а затем отдолбили и убрали с ног замерзшую землю – это заняло около 20 минут.

После этого мужчину отнесли на носилках до автомобиля скорой помощи, которая и доставила его в лечебное учреждение. Яму огородили сигнальной лентой, чтобы больше такого не повторилось.

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