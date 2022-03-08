Спасатели освободили мужчину из ямы с глиной в Новосибирске

Спасатели МАСС 8 марта спасли жителя Новосибирска, который по пояс провалился в яму с глиной и провел там несколько часов – его госпитализировали в больницу с переохлаждением.
В ведомстве уточнили, что сообщение о застрявшем мужчине на улице Котовского, 14, поступило в 07:57. Мужчина еще ночью провалился в яму с грязью, но не мог всё это время выбраться, а спасатели прибыли уже в 08:12.
Мужчина находился в замерзшей земле по пояс и не мог пошевелить ногами. Спасатели накрыли мужчину одеялом, а затем отдолбили и убрали с ног замерзшую землю – это заняло около 20 минут.
После этого мужчину отнесли на носилках до автомобиля скорой помощи, которая и доставила его в лечебное учреждение. Яму огородили сигнальной лентой, чтобы больше такого не повторилось.