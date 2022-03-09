Самые аварийные районы Новосибирска и области назвали в ГИБДД

Госавтоинспекция собрала данные по количеству ДТП в Новосибирской области и выделила самые опасные районы.
Как сообщило ведомство РБК Новосибирск, в 2021 году самое большое количество аварий зафиксировано в Новосибирском районе – 141, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Прирост выявлен в Искитимском, Тогучинском районах- на 5,9% и 8,5%, соответственно. В данный районах произошло 108 и 60 ДТП.
Также оценили по аварийности и районы Новосибирска. Самым опасным в этом плане стал Ленинский район, где произошло 199 аварий (-15,3%). На втором месте находится Октябрьский – 152 (-26,9%), третьем – Калининский – 88 (13,7%).
В ГИБДД отметили, что в прошлом году снизилось число аварий и в Новосибирске, и в области. В мегаполисе годом ранее фиксировалось на 25,8% больше, в регионе – на 17,4%.
Пострадавших и умерших также стало меньше.