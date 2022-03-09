Самые аварийные районы Новосибирска и области назвали в ГИБДД

Как сообщило ведомство РБК Новосибирск, в 2021 году самое большое количество аварий зафиксировано в Новосибирском районе – 141, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Прирост выявлен в Искитимском, Тогучинском районах- на 5,9% и 8,5%, соответственно. В данный районах произошло 108 и 60 ДТП.