Самые аварийные районы Новосибирска и области назвали в ГИБДД

Самые аварийные районы Новосибирска и области назвали в ГИБДД
Самые аварийные районы Новосибирска и области назвали в ГИБДД
9 марта, 06:44ПроисшествияФото: pixabay.com
Аварийность по сравнению с 2020 годом.

Госавтоинспекция собрала данные по количеству ДТП в Новосибирской области и выделила самые опасные районы.

Как сообщило ведомство РБК Новосибирск, в 2021 году самое большое количество аварий зафиксировано в Новосибирском районе – 141, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Прирост выявлен в Искитимском, Тогучинском районах- на 5,9% и 8,5%, соответственно. В данный районах произошло 108 и 60 ДТП.

Также оценили по аварийности и районы Новосибирска. Самым опасным в этом плане стал Ленинский район, где произошло 199 аварий (-15,3%). На втором месте находится Октябрьский – 152 (-26,9%), третьем – Калининский – 88 (13,7%).

В ГИБДД отметили, что в прошлом году снизилось число аварий и в Новосибирске, и в области. В мегаполисе годом ранее фиксировалось на 25,8% больше, в регионе – на 17,4%.

Пострадавших и умерших также стало меньше.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы