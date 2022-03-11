Из-за выброса угольной пыли в ТЭЦ под Новосибирском рабочий получил ожоги 40% тела

Из-за выброса угольной пыли в ТЭЦ под Новосибирском рабочий получил ожоги 40% тела
Из-за выброса угольной пыли в ТЭЦ под Новосибирском рабочий получил ожоги 40% тела
Сегодня, 06:16ПроисшествияФото: СУ СКР по Новосибирской области
О самочувствии пострадавшего в данный момент пока не сообщается.

Из-за выброса угольной пыли в ТЭЦ под Новосибирском рабочий получил ожоги 40% тела. Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС и СУ СК.

Выброс тлеющей угольной пыли произошел 10 марта на Барабинской ТЭЦ в резервном котле. Предприятие находится в городе Куйбышев. При разогревании котла произошел хлопок, в результате чего серьезно пострадал один рабочий. Сотрудник 1993 года рождения получил ожоги 40% тела. Его срочно госпитализировали в больницу. О самочувствии пострадавшего пока не сообщается.

Как добавили в МЧС, на работу ТЭЦ происшествие не повлияло. Предприятие продолжает работать в штатном режиме. Разрушений внутри ТЭЦ нет, а последствия выброса огня сразу ликвидировали пожарные.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту ЧП. Оно сформировано по статье: «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». СК устанавливает причины произошедшего. Идет дальнейшее расследование.

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