Из-за выброса угольной пыли в ТЭЦ под Новосибирском рабочий получил ожоги 40% тела

Выброс тлеющей угольной пыли произошел 10 марта на Барабинской ТЭЦ в резервном котле. Предприятие находится в городе Куйбышев. При разогревании котла произошел хлопок, в результате чего серьезно пострадал один рабочий. Сотрудник 1993 года рождения получил ожоги 40% тела. Его срочно госпитализировали в больницу. О самочувствии пострадавшего пока не сообщается.