Замдиректора строительной фирмы погиб при обвале траншеи на стройке в Новосибирске

Трагедия произошла 8 марта в Дзержинском районе на улице Толбухина №4. Мужчина являлся заместителем директора фирмы-подрядчика «Грэмми», которая занималась строительством. Как пишет СМИ, обрушение грунта произошло в вырытой яме. Туда провалился 45-летний новосибирец. От полученных травм он скончался на месте.