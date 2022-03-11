Замдиректора строительной фирмы погиб при обвале траншеи на стройке в Новосибирске. Об этом заявил источник в правоохранительных органах изданию «КП-Новосибирск».
Трагедия произошла 8 марта в Дзержинском районе на улице Толбухина №4. Мужчина являлся заместителем директора фирмы-подрядчика «Грэмми», которая занималась строительством. Как пишет СМИ, обрушение грунта произошло в вырытой яме. Туда провалился 45-летний новосибирец. От полученных травм он скончался на месте.
Местные жители рассказали, что яма, в которой погиб мужчина, появилась только 8 марта. Ее рыли со стороны гаражей.
Следком организовал проверку по факту трагедии. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.