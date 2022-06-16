В Новосибирске 12-летний мальчик разбил голову об бетонную плиту

Спасатели оказывали помощь 12-летнему ребенку, который ударился головой об бетонную плиту 15 июня в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе МАСС во «ВКонтакте».

Школьник во время дворовых игр на улице Обской переулок разбил голову об бетонную плиту. На место около 15 часов дня приехали спасателей. «Сотрудники МАСС оказали ребенку первую помощь, а потом и вызвали скорую. Сейчас его жизни ничего не угрожает», - рассказали в службе. Подробности инцидента разглашать не стали. Работу завершили на месте происшествия за полчаса. Напомним, 2 июня в Новосибирской области 14-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами. Подросток решил повисеть на них после игры, но они не были закреплены.

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