Эвакуировали Центральный районный суд в Новосибирске

Напомним, в последнее время эвакуация начала проходить все чаще в школах и университетах. Так, 1 марта эвакуировали Новосибирский Государственный университет, а также Новосибирский Государственный Педагогический университет. Как сообщалось в пресс-службах Вузов, из помещения вывели всех сотрудников и студентов. Угроза о минировании поступила на электронную почту. Однако, после проверки спецслужб выяснилось, что угроза была ложная.