Эвакуировали Центральный районный суд в Новосибирске

Центральный районный суд эвакуировали в Новосибирске. Информация появилась в группе «АСТ-54».
Эвакуация прошла в четверг, 17 марта по адресу улица Максима Горького №89. Как сообщают очевидцы, к зданию прибыли сотрудники всех специальных служб: полиция, МЧС, скорая медицинская помощь и другие.
Из помещения вышли все посетители и персонал Центрального суда. Внутри идет проверка. О причинах эвакуации не сообщается. Некоторые новосибирцы в комментариях предположили, что это была тренировочная эвакуация.
Напомним, в последнее время эвакуация начала проходить все чаще в школах и университетах. Так, 1 марта эвакуировали Новосибирский Государственный университет, а также Новосибирский Государственный Педагогический университет. Как сообщалось в пресс-службах Вузов, из помещения вывели всех сотрудников и студентов. Угроза о минировании поступила на электронную почту. Однако, после проверки спецслужб выяснилось, что угроза была ложная.