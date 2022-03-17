Эвакуировали Центральный районный суд в Новосибирске

Эвакуировали Центральный районный суд в Новосибирске
Эвакуировали Центральный районный суд в Новосибирске
Сегодня, 10:48ПроисшествияФото: АСТ-54
Из помещения вышли посетители и весь персонал.

Центральный районный суд эвакуировали в Новосибирске. Информация появилась в группе «АСТ-54».

Эвакуация прошла в четверг, 17 марта по адресу улица Максима Горького №89. Как сообщают очевидцы, к зданию прибыли сотрудники всех специальных служб: полиция, МЧС, скорая медицинская помощь и другие.

Видео:АСТ-54

Из помещения вышли все посетители и персонал Центрального суда. Внутри идет проверка. О причинах эвакуации не сообщается. Некоторые новосибирцы в комментариях предположили, что это была тренировочная эвакуация.

Напомним, в последнее время эвакуация начала проходить все чаще в школах и университетах. Так, 1 марта эвакуировали Новосибирский Государственный университет, а также Новосибирский Государственный Педагогический университет. Как сообщалось в пресс-службах Вузов, из помещения вывели всех сотрудников и студентов. Угроза о минировании поступила на электронную почту. Однако, после проверки спецслужб выяснилось, что угроза была ложная.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы