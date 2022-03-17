Печкина избили в отделении «Почты России» в Новосибирске

В Новосибирске сотрудник «Почты России» избил посетителя по фамилии Печкин. Полиция планирует возбудить уголовное дело на работника. Об этом сообщает телеканал «РенТВ»
Потасовка произошла 16 марта в отделении «Почты России» на улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске. Огласку дало то, что работник избил местного жителя с фамилией Печкин, как у почтальона из мультфильма «Простоквашино».
Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломами лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.
Сотрудник почтового отделения был ранее судим за убийство. Полицейские проводят в отношении его проверку, планируется возбуждение уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Напомним, что в городе Татарск Новосибирской области в феврале два пьяных дебошира избили полицейских и натравили на них бойцовую собаку.