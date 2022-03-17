Печкина избили в отделении «Почты России» в Новосибирске

Печкина избили в отделении «Почты России» в Новосибирске
Печкина избили в отделении «Почты России» в Новосибирске
Сегодня, 16:35ПроисшествияАлександр КондратьевФото: www.molnet.ru
Пострадавший Печкин попал в больницу с многочисленными переломами лицевых костей и другими травмами

В Новосибирске сотрудник «Почты России» избил посетителя по фамилии Печкин. Полиция планирует возбудить уголовное дело на работника. Об этом сообщает телеканал «РенТВ»

Потасовка произошла 16 марта в отделении «Почты России» на улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске. Огласку дало то, что работник избил местного жителя с фамилией Печкин, как у почтальона из мультфильма «Простоквашино».

Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломами лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.

Сотрудник почтового отделения был ранее судим за убийство. Полицейские проводят в отношении его проверку, планируется возбуждение уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что в городе Татарск Новосибирской области в феврале два пьяных дебошира избили полицейских и натравили на них бойцовую собаку.

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