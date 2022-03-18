В Новосибирске две бдительные женщины загоняли спасателей на реку Обь

Новосибирские спасатели МАСС дважды выезжали на ложные вызовы о тонущих подо льдом людях. Об этом им сообщали бдительные горожанки в четверг, 17 марта.
Одна сибирячка заметила из окна своей квартиры по улице Сухарная мужчину на льду Оби, который махал руками. Подумав, что человек тонет – вызвала спасателей.
Оказалось, что на льду реки сидел рыбак. В помощи он не нуждался и тонущих людей рядом не видел.
Следом на телефон дежурного МАСС позвонила другая бдительная гражданка, которая увидела из окна дома по улице Гэсстроевская опасно играющих на льду подростков. Прибывшие на место спасатели нашли ребят, сидящих на берегу.
«На лёд они не выходили. Их жизни ничего не угрожало. Однако с ними провели беседу», - отметили в службе МАСС.
В МАСС напомнили, что в регионе наступает потепление и выходить на лёд стоит с осторожностью. Пройти по нему ещё можно без риска провалиться, а переезжать на машине уже опасно.