12-летняя девочка утонула в селе Вассино Новосибирской области

В Новосибирской области утонула 12-летняя девочка. Об этом сообщают в социальных сетях.
По словам автора поста, все произошло 16 апреля недалеко от села Вассино Тогучинского района. Девочка пошла с другими детьми нарвать ветки вербы и ее унесло течением.
«У нас беда. В Тогучинском районе в селе Вассино утонула девочка. Была полиция, следователи, спасатели и сказали, что искать не будем. Через две недели всплывёт тело, тогда и найдется», - написала свидетельница ЧП.
Другие дети испугались и убежали. На момент написания новости в ГУ МВД инцидент пока не прокомментировали.
Напомним, ранее в Новосибирске 10-летняя девочка утонула в ванне. Тело ребенка нашла мать, которая зашла в ванную спустя пару минут после ухода ребенка.