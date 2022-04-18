12-летняя девочка утонула в селе Вассино Новосибирской области

12-летняя девочка утонула в селе Вассино Новосибирской области
12-летняя девочка утонула в селе Вассино Новосибирской области
Сегодня, 08:20ПроисшествияФото: ЧП Новосибирск
Ребенок пошла нарвать вербу и упала в воду.

В Новосибирской области утонула 12-летняя девочка. Об этом сообщают в социальных сетях.

По словам автора поста, все произошло 16 апреля недалеко от села Вассино Тогучинского района. Девочка пошла с другими детьми нарвать ветки вербы и ее унесло течением.

«У нас беда. В Тогучинском районе в селе Вассино утонула девочка. Была полиция, следователи, спасатели и сказали, что искать не будем. Через две недели всплывёт тело, тогда и найдется», - написала свидетельница ЧП.

Другие дети испугались и убежали. На момент написания новости в ГУ МВД инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, ранее в Новосибирске 10-летняя девочка утонула в ванне. Тело ребенка нашла мать, которая зашла в ванную спустя пару минут после ухода ребенка.

Материалы по теме:
2022последние новостипроисшествияНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы