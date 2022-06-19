«Я тебе очки вобью в лицо, клоун»: пьяный новосибирец избил подростка в автобусе

Как рассказал 15-летний пострадавший, он с друзьями ехал в общественном транспорте. В один момент неизвестный мужчина начал оскорблять подростков, называя их клоунами. Адекватный диалог не состоятся сразу. Взрослый новосибирец предлагал парню выйти «один на один» и решить вопрос. После отказа, дебошира это возмутило еще больше, и конфликт перерос в крики и драку. Поступали угрозы «выкинуть из автобуса», «я тебе очки вобью в лицо» и всевозможные угрозы.
На остановке «Улица Покрышкина» разъяренный мужчина выхватил у кондуктора деньги за проезд и напоследок со всей силы ударил мальчика в лицо, после чего последний воспользовался перцовым баллончиком и обезвредил нападавшего.
У пострадавшего пошла кровь, вылетели стекла в очках. Позднее медики диагностировали у него перелом носа и повреждение роговицы глаза осколками. Врачи объяснили, что трагичной случайности удалось избежать, но еще бы чуть-чуть и подросток мог потерять зрение.
Однако в полиции сказали, что найти злоумышленника будет не так просто, так как никто не успел его сфотографировать. Пострадавший хочет наказать по закону дебошира. Теперь ему предстоит курс восстановления, пишет КП-Новосибирск.