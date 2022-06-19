«Я тебе очки вобью в лицо, клоун»: пьяный новосибирец избил подростка в автобусе

«Я тебе очки вобью в лицо, клоун»: пьяный новосибирец избил подростка в автобусе
«Я тебе очки вобью в лицо, клоун»: пьяный новосибирец избил подростка в автобусе
Вчера, 11:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

Пьяный мужчина избил подростка в новосибирском автобусе

В Новосибирске пьяный пассажир автобуса №60 избил подростка из-за его внешности.

Как рассказал 15-летний пострадавший, он с друзьями ехал в общественном транспорте. В один момент неизвестный мужчина начал оскорблять подростков, называя их клоунами. Адекватный диалог не состоятся сразу. Взрослый новосибирец предлагал парню выйти «один на один» и решить вопрос. После отказа, дебошира это возмутило еще больше, и конфликт перерос в крики и драку. Поступали угрозы «выкинуть из автобуса», «я тебе очки вобью в лицо» и всевозможные угрозы.

На остановке «Улица Покрышкина» разъяренный мужчина выхватил у кондуктора деньги за проезд и напоследок со всей силы ударил мальчика в лицо, после чего последний воспользовался перцовым баллончиком и обезвредил нападавшего.

У пострадавшего пошла кровь, вылетели стекла в очках. Позднее медики диагностировали у него перелом носа и повреждение роговицы глаза осколками. Врачи объяснили, что трагичной случайности удалось избежать, но еще бы чуть-чуть и подросток мог потерять зрение.

Однако в полиции сказали, что найти злоумышленника будет не так просто, так как никто не успел его сфотографировать. Пострадавший хочет наказать по закону дебошира. Теперь ему предстоит курс восстановления, пишет КП-Новосибирск.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостипроисшествиятранспорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы