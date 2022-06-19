Яхта с четырьмя людьми затонула на Новосибирском водохранилище

По данным ведомства, на яхте находились четыре человека. В один момент парус перевернулся, и море начало затягивать яхту с людьми. В спасательной операции участвовали 40 человек и 14 единиц спецтехники.
Новосибирцы были в спасательных жилетах. Один из мужчин самостоятельно выплыл на остров Умовский. Второму и третьему помогли выбраться спасатели. В медицинской помощи они не нуждались. Четвертого отдыхающего обнаружили в воде без признаков жизни.
На месте ЧП работал начальник Главного управления генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов. Для обследования акватории в радиусе 5 км от примерного места затопления судна с воздуха работал вертолет Ми-8 Координационного центра поиска и спасения.