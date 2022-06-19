Яхта с четырьмя людьми затонула на Новосибирском водохранилище

Новосибирцы были в спасательных жилетах. Один из мужчин самостоятельно выплыл на остров Умовский. Второму и третьему помогли выбраться спасатели. В медицинской помощи они не нуждались. Четвертого отдыхающего обнаружили в воде без признаков жизни.