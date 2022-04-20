Раненого бобра спасли сотрудники минприроды в Новосибирской области

На днях, 19 апреля, жители Новосибирского района нашли раненого бобра на дороге возле СНТ «Колос-РЕМ». На его спасение выехали на место сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Бобра доставили в больницу, где медики обработали рваную рану на его голове. Специалисты предположили, что дикое животное пострадало от нападения собак.
«Спустя несколько часов бобр был выпущен в естественную среду обитания. Активность животного значительно повысилась, как только он оказался в воде», - рассказали в минприроде региона.
В ведомстве передали благодарность сибирячке Ольге Викторовне, которая сообщила о бобре и дождалась специалистов, находясь рядом с ним.
Напомним, ранее бобры возвели плотину в пойме реки 2-Ельцовки в Новосибирске, а жители Заельцовского района испугались подтопления домов и парковок из-за сооружения.