Раненого бобра спасли сотрудники минприроды в Новосибирской области

Раненого бобра спасли сотрудники минприроды в Новосибирской области
Раненого бобра спасли сотрудники минприроды в Новосибирской области
Сегодня, 12:24ПроисшествияФото: pixabay.com
Специалисты предполагают, что бобр стал жертвой нападения собак.

На днях, 19 апреля, жители Новосибирского района нашли раненого бобра на дороге возле СНТ «Колос-РЕМ». На его спасение выехали на место сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Бобра доставили в больницу, где медики обработали рваную рану на его голове. Специалисты предположили, что дикое животное пострадало от нападения собак.

«Спустя несколько часов бобр был выпущен в естественную среду обитания. Активность животного значительно повысилась, как только он оказался в воде», - рассказали в минприроде региона.

В ведомстве передали благодарность сибирячке Ольге Викторовне, которая сообщила о бобре и дождалась специалистов, находясь рядом с ним.

Напомним, ранее бобры возвели плотину в пойме реки 2-Ельцовки в Новосибирске, а жители Заельцовского района испугались подтопления домов и парковок из-за сооружения.

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