Подростки устроили стрельбу во дворах жилых домов в Новосибирске

Остается неизвестным, было это оружие настоящим или нет. Но на кадрах отчетливо слышны звуки выстрелов. В комментариях многие новосибирцы предположили, что подростки стреляли из пневматического оружия. Большинство комментаторов молодых ребят поддержали тем, что это "обычные игры, в которые все играли в детстве", а некоторые возмутились тем, что стрельба проходила не в специализированном месте.