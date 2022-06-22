Утечка опасного вещества была устранена на станции в Новосибирской области

В ГУ МЧС России по региону уточнили Atas.info, что утечка была выявлена еще вечером, 20 июня – это произошло с железнодорожным контейнером, которые ехал из Владивостока до станции Силикатная.
Экологи уже били тревогу, что опасное вещество может повредить почву или другие озелененные места. Однако специалисты отогнали контейнер на другой путь, а затем 35 человек и 6 единиц специальной техники устраняли последствия.
Проблему удалось решить еще вчера в вечернее время, но известно об этом стало только сейчас.