Утечка опасного вещества была устранена на станции в Новосибирской области

Утечка опасного вещества была устранена на станции в Новосибирской области
Утечка опасного вещества была устранена на станции в Новосибирской области
Вчера, 16:57ПроисшествияАлександр КондратьевФото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Экстренные службы устранили утечку ядовитого вещества «толуилендиизоцианат» из цистерны на железнодорожной станции «Барабинск» в Новосибирской области.

В ГУ МЧС России по региону уточнили Atas.info, что утечка была выявлена еще вечером, 20 июня – это произошло с железнодорожным контейнером, которые ехал из Владивостока до станции Силикатная.

Экологи уже били тревогу, что опасное вещество может повредить почву или другие озелененные места. Однако специалисты отогнали контейнер на другой путь, а затем 35 человек и 6 единиц специальной техники устраняли последствия.

Проблему удалось решить еще вчера в вечернее время, но известно об этом стало только сейчас.

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