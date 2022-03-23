11-летнего мальчика нашли мертвым в Новосибирской области

11-летнего мальчика нашли мертвым в Новосибирской области
11-летнего мальчика нашли мертвым в Новосибирской области
Сегодня, 10:33ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Тело ребенка нашли в гараже возле жилого дома в Новосибирской области

Школьника в возрасте 11 лет нашли мертвым в Чулымском районе Новосибирской области. Информацию подтвердили в СУ СКР по региону.

Следователи уточнили, что разбираются в обстоятельствах смерти 11-летнего мальчика.

Источник рассказал НГС, что тело ребенка нашли в гараже возле дома.

В министерстве труда и соцразвития Новосибирской области отметили, что СУ СКР по Новосибирской области начало проверку по факту смерти мальчика.

В свою очередь, чиновники пообещали помочь семье ребенка и его сверстникам, в том числе и психологически.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы