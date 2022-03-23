11-летнего мальчика нашли мертвым в Новосибирской области

Школьника в возрасте 11 лет нашли мертвым в Чулымском районе Новосибирской области. Информацию подтвердили в СУ СКР по региону.
Следователи уточнили, что разбираются в обстоятельствах смерти 11-летнего мальчика.
Источник рассказал НГС, что тело ребенка нашли в гараже возле дома.
В министерстве труда и соцразвития Новосибирской области отметили, что СУ СКР по Новосибирской области начало проверку по факту смерти мальчика.
В свою очередь, чиновники пообещали помочь семье ребенка и его сверстникам, в том числе и психологически.