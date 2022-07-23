Молодой человек сбил 16-летнюю знакомую и оставил умирать в Новосибирской области

Двое человек, сидевшие на капоте, успели соскочить, а вот девочка попала под колеса – её протащило около 1,5 метров. Она лежала под машиной, а водитель испугался и начал предлагать сбежать. Спустя 30 минут подросток попросила вызвать скорую помощь, но виновный не хотел этого и привез пострадавшую в село Павловка к детскому садику и положил на лавку.