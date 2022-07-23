Молодой человек сбил 16-летнюю знакомую и оставил умирать в Новосибирской области

Авария произошла 14 июля 2022 года – девочка-подросток проводила время с друзьями в деревне Мироновка Чистоозерного района. Она сидела на капоте автомобиля с друзьями, но в определенный момент 15-летний парень сел за руль и резко надавил на газ.
Двое человек, сидевшие на капоте, успели соскочить, а вот девочка попала под колеса – её протащило около 1,5 метров. Она лежала под машиной, а водитель испугался и начал предлагать сбежать. Спустя 30 минут подросток попросила вызвать скорую помощь, но виновный не хотел этого и привез пострадавшую в село Павловка к детскому садику и положил на лавку.
В утреннее время сбитую госпитализировали в больницу, а туда медики сразу вызвали ГИБДД, потому что травмы были характерны автомобильным. Полицейские составили протокол на владельца машины за передачу руля несовершеннолетнему и сделали замеры, больше ничего не делали.
Однако 15 июля состояние девочки ухудшилось и её перевезли на вертолете в травматологическое отделение областной больницы – у неё обнаружили перелом ключицы со смещением, перелом таза в двух местах со смещением и множество рваных ран и ушибов.
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Девочке выдано направление на прохождение судмедэкспертизы.