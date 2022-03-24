Новосибирец с судимостью ранил ножом себя и полицейского при задержании

Новосибирец с судимостью ранил ножом себя и полицейского при задержании
Новосибирец с судимостью ранил ножом себя и полицейского при задержании
Сегодня, 13:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Раненого полицейского и нападавшего увезли в новосибирскую больницу.

В Новосибирске ранее судимый грабитель напал с ножом на полицейских, которые пришли доставить его в отдел за нарушение порядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл днём 23 марта на лестничной площадке дома № 16 по улице Полевая. Двое патрульных приехали к ранее судимому за разбой, грабёж и кражу мужчине, чтобы доставить в отдел полиции. При административном надзоре, как оказалось, она нарушал порядок.

Сибиряк встретил правоохранителей в состоянии наркотического опьянения. Недолго думая, он достал нож и начал им размахивать. В какой-то момент он ранил в руку сотрудника МВД, а после вонзил лезвие в себя и попытался сбежать через общий балкон.

«Мужчину задержали и обезоружили сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии. Пострадавшего оперативника и нападавшего госпитализировали», - уточнили в ведомстве.

Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение.

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