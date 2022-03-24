Суд признал банкротом крупнейший аквапарк в Новосибирске

Новосибирский арбитражный суд 24 марта признал крупнейший в Сибири аквапарк «Аквамир» банкротом . Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
В сентябре 2021 года судом была введена в отношении аквапарка процедура наблюдения. После признания банкротом было решено открыть конкурсное производство.
Напомним, что «Аквамир» является самым большим в Сибири крытым аквапарком площадью 35 тыс. кв. м. В прошлом году он приостанавливал работу из-за смены арендатора. Новым арендатором стала компания «Белая сфера».