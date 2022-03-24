Суд признал банкротом крупнейший аквапарк в Новосибирске

В отношении новосибирского «Аквамира» была введена процедура наблюдения еще в сентябре 2021 года

Новосибирский арбитражный суд 24 марта признал крупнейший в Сибири аквапарк «Аквамир» банкротом . Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. В сентябре 2021 года судом была введена в отношении аквапарка процедура наблюдения. После признания банкротом было решено открыть конкурсное производство. Напомним, что «Аквамир» является самым большим в Сибири крытым аквапарком площадью 35 тыс. кв. м. В прошлом году он приостанавливал работу из-за смены арендатора. Новым арендатором стала компания «Белая сфера».

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