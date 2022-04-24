Массовая драка с поножовщиной произошла в Ленинском районе Новосибирска

Массовая драка с поножовщиной произошла в Ленинском районе Новосибирска
Массовая драка с поножовщиной произошла в Ленинском районе Новосибирска
Сегодня, 23:06ПроисшествияФото: АСТ-54
По сообщению очевидцев, есть несколько пострадавших с ножевыми ранениями.

В Новосибирске 24 апреля произошла массовая драка между цыганами. Об этом передают в социальных сетях. По сообщению очевидцев, конфликт произошел в частном секторе в Ленинском районе на улице Пермской. В драке применялось оружие, а именно – ножи.

Свидетели ЧП рассказали, что есть пострадавшие с ножевыми ранениями. К месту происшествия прибыли около десяти машин полиции и скорой медицинской помощи. Из-за чего возник конфликт – неизвестно. В ГУ МВД прокомментировали драку так:

"24 апреля в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в Ленинском районе. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Противоправные действия участников драки были пресечены. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавили в ГУ МВД НСО.

Напомним, толпа парней избила двух блогеров из-за парковки самокатов в Новосибирске. Очевидцы сообщили, что группа парней избила двух известных в Новосибирске блогеров якобы из-за парковки самокатов у торгового центра. Конфликт перерос в драку, которая продолжилась возле подъезда одного из соседних домов.

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