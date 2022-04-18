Толпа парней избила двух блогеров из-за парковки самокатов в Новосибирске

Драка началась у ТЦ «Лазурный», а потом продолжилась возле подъезда одного из домов неподалеку.

В Новосибирске толпа парней устроила драку с двумя блогерами из-за неправильной парковки электросамокатов у ТЦ «Лазурный». Потасовка попала на камеры видеонаблюдения. Очевидцы сообщили, что группа парней избила двух известных в Новосибирске блогеров якобы из-за парковки самокатов у торгового центра. Конфликт перерос в драку, которая продолжилась возле подъезда одного из соседних домов. «На место выезжали сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщили Atas.info в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter