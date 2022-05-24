16-летний подросток упал с крыши на пивзаводе в Новосибирске – дело направили в суд

16-летний подросток упал с крыши на пивзаводе в Новосибирске – дело направили в суд
16-летний подросток упал с крыши на пивзаводе в Новосибирске – дело направили в суд
Сегодня, 10:23ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

Дело о падении подростка на пивзаводе передали в суд Новосибирска

В Новосибирске дело о падении несовершеннолетнего подростка дошло до суда, - СУ СК по НСО

Расследование уголовного дела о падении подростка с крыши завершено Следственным комитетом. Обвиняемый – 28-летний мужчина. Его привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

В августе 2021 года на улице Петухова на пивзаводе обвиняемый отправил 16-летнего подростка строить крышу. В результате мальчик сорвался с 6-метровой высоты и получил тяжелые травмы. Уточняется, что несовершеннолетний работал без трудового договора.

Свою вину подозреваемый отрицает. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В суд направили дело с обвинительным заключением.

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