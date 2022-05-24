16-летний подросток упал с крыши на пивзаводе в Новосибирске – дело направили в суд

В августе 2021 года на улице Петухова на пивзаводе обвиняемый отправил 16-летнего подростка строить крышу. В результате мальчик сорвался с 6-метровой высоты и получил тяжелые травмы. Уточняется, что несовершеннолетний работал без трудового договора.