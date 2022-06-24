Новосибирские водители насмерть сбили 31 лося за 2022 год

Новосибирские водители насмерть сбили 31 лося за 2022 год
Новосибирские водители насмерть сбили 31 лося за 2022 год
24 июня, 13:10ПроисшествияФото: pixabay.com
Число аварий с дикими животными рекордно выросло с начала 2022 года в Новосибирской области. В ДТП погибли на 23 июня уже 13 косуль и 31 лось, сообщает Минприроды региона.

В ведомстве отметили, что за погибших на дорогах зверей водителей наказывают штрафами от 40 000 рублей. При этом они сами могут пострадать при встрече с тяжеловесным животным, ещё и повредить автомобиль.

«Вчера вблизи села Спирино семейная пара госпитализирована после столкновения с лосем. Животное не выжило», - напомнил и.о. министра ведомства Валерий Шрейдер.

Со слов чиновника, ещё в прошлом году аварий с лосями было меньше – 41 ДТП против 44 сейчас. Годами ранее ситуация ещё оптимистичнее.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области напомнили, что через заказники автомобилистам следует ездить осторожнее. Внимание уделять трассам «Северный объезд» и «Сузун-Черепаново».

Материалы по теме:
НовосибирскДТПНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы