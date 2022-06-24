Новосибирские водители насмерть сбили 31 лося за 2022 год

Число аварий с дикими животными рекордно выросло с начала 2022 года в Новосибирской области. В ДТП погибли на 23 июня уже 13 косуль и 31 лось, сообщает Минприроды региона.

В ведомстве отметили, что за погибших на дорогах зверей водителей наказывают штрафами от 40 000 рублей. При этом они сами могут пострадать при встрече с тяжеловесным животным, ещё и повредить автомобиль. «Вчера вблизи села Спирино семейная пара госпитализирована после столкновения с лосем. Животное не выжило», - напомнил и.о. министра ведомства Валерий Шрейдер. Со слов чиновника, ещё в прошлом году аварий с лосями было меньше – 41 ДТП против 44 сейчас. Годами ранее ситуация ещё оптимистичнее. В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области напомнили, что через заказники автомобилистам следует ездить осторожнее. Внимание уделять трассам «Северный объезд» и «Сузун-Черепаново».

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