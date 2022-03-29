Прохожий избил 13-летнего школьника в центре Новосибирска

В Новосибирске неизвестный избил школьника в центре Новосибирска. Об этом рассказала мама пострадавшего в социальных сетях.
Инцидент произошел 26 марта днем на Красном проспекте №200 (рядом расположен бар «Шашлыков»). По словам матери, ее 13-летнего сына избил пьяный прохожий.
На вид мужчине было около 40 лет. Он шел со своей спутницей и внезапно напал на ребенка: он повалил его на землю и начал пинать. В этот момент женщина стояла в стороне и не пыталась унять своего знакомого.
В результате побоев школьник получил сотрясение мозга, разные гематомы, множественные ушибы ребер и грудной клетки. Подростка срочно госпитализировали в больницу в нейрохирургическое отделение городской детской больницы.
Как сообщили в ГУ МВД, мама мальчика написала заявление в полицию. Идет дальнейшая проверка. Родительница хочет найти виновного в избиении ее сына.