Внедорожник сбил 6-летнего мальчика в Ленинском районе Новосибирска

В ведомстве уточнили, что 56-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал на улице Троллейной, а перед ним резко выбежал маленький ребенок – пешеходный переход был далеко, поэтому заметить его сразу он не успел.
Очевидец поделился с редакцией, что родителей рядом с мальчиком не было замечено – он был один – «водитель сам перепугался, но сбегать с места ДТП пытаться не стал, хватался за голову», - отметил он.
Ребенку потребовалась скорая помощь – она приехала быстро и госпитализировала его в больницу.