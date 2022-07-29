Внедорожник сбил 6-летнего мальчика в Ленинском районе Новосибирска

В Новосибирске мужчина за рулем внедорожника Suzuki сбил 6-летнего ребенка, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте в Ленинском районе. Информацию Atas.info предоставили в городском ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что 56-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал на улице Троллейной, а перед ним резко выбежал маленький ребенок – пешеходный переход был далеко, поэтому заметить его сразу он не успел. Очевидец поделился с редакцией, что родителей рядом с мальчиком не было замечено – он был один – «водитель сам перепугался, но сбегать с места ДТП пытаться не стал, хватался за голову», - отметил он. Ребенку потребовалась скорая помощь – она приехала быстро и госпитализировала его в больницу.

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