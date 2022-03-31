Под окнами отеля River Park в Новосибирске найдено тело 23-летнего полицейского

Под окнами отеля River Park в Новосибирске найдено тело 23-летнего полицейского
Под окнами отеля River Park в Новосибирске найдено тело 23-летнего полицейского
Сегодня, 04:32ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Сотрудник ГИБДД оставил предсмертную записку.

В Новосибирске под окнами отеля «River Park» найден мертвым 23-летний инспектор ГИБДД. Как пишет КП-НСК, полицейский мог покончить с собой.

По сообщению правоохранителей, инспектор ДТП заселился в номер отеля 27 марта – за несколько часов до обнаружения тела. В семь вечера он должен был выйти на службу, однако на работе мужчина так и не появился. Во время проверки снятого номера там обнаружили документы, карты, телефон, а также предсмертную записку. В ней он попросил прощения у своих близких.

Известно, что у правоохранителя остались 22-летняя жена и семимесячная дочка. С семьей у полицейского скандалов не было, но на работе были проблемы. В марте 2022 года ему вынесли дисциплинарное взыскание в виде выговора. Помимо этого, у погибшего был конфликт с начальством из-за выполнения плана.

Сейчас ГУ МВД проводит служебную проверку по факту обнаружения тела сотрудника полиции.

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