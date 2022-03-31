Под окнами отеля River Park в Новосибирске найдено тело 23-летнего полицейского

В Новосибирске под окнами отеля «River Park» найден мертвым 23-летний инспектор ГИБДД. Как пишет КП-НСК, полицейский мог покончить с собой.
По сообщению правоохранителей, инспектор ДТП заселился в номер отеля 27 марта – за несколько часов до обнаружения тела. В семь вечера он должен был выйти на службу, однако на работе мужчина так и не появился. Во время проверки снятого номера там обнаружили документы, карты, телефон, а также предсмертную записку. В ней он попросил прощения у своих близких.
Известно, что у правоохранителя остались 22-летняя жена и семимесячная дочка. С семьей у полицейского скандалов не было, но на работе были проблемы. В марте 2022 года ему вынесли дисциплинарное взыскание в виде выговора. Помимо этого, у погибшего был конфликт с начальством из-за выполнения плана.
Сейчас ГУ МВД проводит служебную проверку по факту обнаружения тела сотрудника полиции.