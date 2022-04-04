Дачников будут штрафовать за незаконные скважины и туалеты в Новосибирской области

Дачников будут штрафовать за незаконные скважины и туалеты в Новосибирской области
Дачников будут штрафовать за незаконные скважины и туалеты в Новосибирской области
Сегодня, 14:25ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Хозяин дачи обязан будет убирать территорию от сорняков, а также строить правильно туалет

Фермеров и дачников в 2022 году будут штрафовать за незаконные скважины и туалеты, а также за сорняки на участке в Новосибирской области.

Штрафы коснутся тех, кто незаконно пробил скважину или колодец на своем участке – им грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Также административное наказание грозит за мытье автомобиля на участке – от 1 до 5 тысяч рублей. За установку туалета с нарушениями правил тоже предусмотрено наказание.

В 2022 году также дачников обяжут убирать свою территорию, например, за сорняки грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Если хозяин устроил на своем участке помойку, то он заплатит от 1 до 2 тысяч рублей.

Напомним, что из-за введенных экономических санкций дачники Новосибирской области вынуждены отказаться от планов по разведению бройлеров.

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