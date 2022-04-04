Дачников будут штрафовать за незаконные скважины и туалеты в Новосибирской области

Штрафы коснутся тех, кто незаконно пробил скважину или колодец на своем участке – им грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Также административное наказание грозит за мытье автомобиля на участке – от 1 до 5 тысяч рублей. За установку туалета с нарушениями правил тоже предусмотрено наказание.