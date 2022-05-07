Ад Омска добрался до Новосибирской области

Во второй половине дня в Омске поднялся сильный ветер, началась пыльная буря. Шаткие конструкции из профнастила и мусорные баки не выдерживали сильных порывов, сообщает Город55. А чуть позже стали приходить и по-настоящему страшные новости из Называевского района. Там горело целых шесть улиц, эвакуирован дом престарелых. И все это при ветре такой силы, что даже взрослому мужчине трудно на ногах устоять.
Приблизительно в это же время читатели "Атас.инфо" из Кыштовского района сообщили, что поднялся страшный ветер, небо заволокло то ли дымом, то ли пылью, отключили свет скорее всего из-за порывов. Шаткие заборы не выдерживали порывов, срывало пленку с парников. Но обошлось без существенных разрушений. Чего не скажешь про Омск.
Ущерб еще предстоит оценить, но уже ясно, что уничтожено десятки домов, люди остались без крова, их разместили в пункте временного размещения. Не обошлось и без жертв - в Новоалександровке в ходе разбора завалов сгоревшего дома был найден труп 50-летнего мужчины.
Между тем новосибирцев в очередной раз предупреждают - в НСО сохраняется высокая пожароопасность и запрещается разведение открытого огня.