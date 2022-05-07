Ад Омска добрался до Новосибирской области

Огонь в соседней с Новосибирской Омской областью оставил без крова более 200 человек, уничтожив десятки жилых домов. Страшный ветер ветер усугублял ситуацию. Отголоски трагедии долетели и до новосибирцев.

Во второй половине дня в Омске поднялся сильный ветер, началась пыльная буря. Шаткие конструкции из профнастила и мусорные баки не выдерживали сильных порывов, сообщает Город55. А чуть позже стали приходить и по-настоящему страшные новости из Называевского района. Там горело целых шесть улиц, эвакуирован дом престарелых. И все это при ветре такой силы, что даже взрослому мужчине трудно на ногах устоять. Приблизительно в это же время читатели "Атас.инфо" из Кыштовского района сообщили, что поднялся страшный ветер, небо заволокло то ли дымом, то ли пылью, отключили свет скорее всего из-за порывов. Шаткие заборы не выдерживали порывов, срывало пленку с парников. Но обошлось без существенных разрушений. Чего не скажешь про Омск. Ущерб еще предстоит оценить, но уже ясно, что уничтожено десятки домов, люди остались без крова, их разместили в пункте временного размещения. Не обошлось и без жертв - в Новоалександровке в ходе разбора завалов сгоревшего дома был найден труп 50-летнего мужчины. Между тем новосибирцев в очередной раз предупреждают - в НСО сохраняется высокая пожароопасность и запрещается разведение открытого огня.

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