Ад Омска добрался до Новосибирской области

Ад Омска добрался до Новосибирской области
Ад Омска добрался до Новосибирской области
Сегодня, 13:35Политика
Огонь в соседней с Новосибирской Омской областью оставил без крова более 200 человек, уничтожив десятки жилых домов. Страшный ветер ветер усугублял ситуацию. Отголоски трагедии долетели и до новосибирцев.

Во второй половине дня в Омске поднялся сильный ветер, началась пыльная буря. Шаткие конструкции из профнастила и мусорные баки не выдерживали сильных порывов, сообщает Город55. А чуть позже стали приходить и по-настоящему страшные новости из Называевского района. Там горело целых шесть улиц, эвакуирован дом престарелых. И все это при ветре такой силы, что даже взрослому мужчине трудно на ногах устоять.

Приблизительно в это же время читатели "Атас.инфо" из Кыштовского района сообщили, что поднялся страшный ветер, небо заволокло то ли дымом, то ли пылью, отключили свет скорее всего из-за порывов. Шаткие заборы не выдерживали порывов, срывало пленку с парников. Но обошлось без существенных разрушений. Чего не скажешь про Омск.

Ущерб еще предстоит оценить, но уже ясно, что уничтожено десятки домов, люди остались без крова, их разместили в пункте временного размещения. Не обошлось и без жертв - в Новоалександровке в ходе разбора завалов сгоревшего дома был найден труп 50-летнего мужчины.

Между тем новосибирцев в очередной раз предупреждают - в НСО сохраняется высокая пожароопасность и запрещается разведение открытого огня.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы