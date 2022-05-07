В Роспотребнадзоре и облбольнице Новосибирска ищут специалистов по мобилизации

В облбольнице Новосибирска и Роспотребнадзоре за небольшие деньги ищут специалиста по мобилизационной работе. Кандидаты должны иметь опыт работы, а в их обязанности будет входить обучение сотрудников и защита населения от ЧС.

Желающих попробовать свои силы ждет зарплата до 28 тысяч рублей (и это до вычета НДФЛ). А в обязанности будет входить помимо прочего контроль за документами и защита населения от ЧС. В медицинском учреждении пояснили, что должность существовала давно, просто сотрудник ранее ее занимавший уволился. Если в медицинском учреждении одна из основных задач вновь приступившего к обязанностям это контроль за документами, то в Роспотребнадзоре функционал несколько другой. Специалист будет вести работу по гражданской обороне и защите населения от ЧС. Потенциальные кандидаты скептически отнеслись к размещенной на сайте вакансии. Смущает небольшая по новосибирским меркам зарплата (средняя зарплата в Новосибирске 45 983 рубля) и непростой круг обязанностей. А главное - степень ответственности. Она, по уверениям новосибирцев, выше предлагаемого вознаграждения.

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