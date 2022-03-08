Чем закончились переговоры России и Украины 7 марта 2022 в Беловежской пуще

«Ожидания от переговоров не оправдались», - заявил руководитель делегации РФ Владимир Мединский по итогам третьих переговоров с Украиной 7 марта 2022. Проекты договоров, подготовленные Россией, украинская сторона забрала для изучения. Возможны позитивные подвижки в создании гуманитарных коридоров.

Результаты третьего этапа мирных переговоров России и Украины разочаровали руководителя российской делегации. Помощник президента Владимир Мединский рассказал, что российская сторона привезла конкретные предложения и договоры, но ни один документ не был подписан. «Украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой. Подписать что-то не смогла на месте. Наши ожидания от переговоров не оправдались, но переговоры будут продолжены»,— цитирует Владимира Мединского «Коммерсантъ». Определенные шаги навстречу стороны готовы сделать в вопросе создания гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из блокированных городов. Договоренности об их открытии, достигнутые 3 марта, не были реализованы 5 и 6 марта. Минобороны РФ сообщает, что из Мариуполя мирных жителей не выпускают националисты под угрозой расправы. Владимир Мединский сообщил, что украинские вооруженные формирования на местах не выполняли приказы командования. Члены украинской делегации заявили о намерении проследить за эвакуацией населения, лично отправившись в Мариуполь. «Небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров», - отметил по итогам встречи и руководитель делегации Украины Михаил Подоляк. Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал условия России для мирного урегулирования на переговорах с Украиной. «Урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», - сказал Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля. Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед третьей встречей делегаций в Беловежской пуще, снова подтвердил эти условия: «Они должны сделать поправки в свою конституцию, в соответствии с которыми Украина отвергнет любую цель войти в любой блок. Они должны признать, что Крым — российская территория и что они должны признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств. И это все». Какие города и населенные пункты уже взяты под контроль Вооруженными силами РФ и подразделениями ДНР и ЛНР – карта военной спецоперации на Украине 8 марта 2022 на сайте Atas.info.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter