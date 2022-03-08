Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 8 марта 2022

Боевые действия на Украине были остановлены с 10 часов утра 7 марта 2022 в связи с объявлением «режима тишины». Жителям блокированных городов была дана возможность их покинуть. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов силами ВС РФ, и подразделениями ДНР и ЛНР.

Актуальная карта боевых действий на Украине 9 марта 2022 и сводка Минобороны РФ: какие города взяты – в материале Atas.info. Частями Вооруженных Сил РФ взяты Майорово, Новоукраинское, Старомляновка, Старомайорское и Ремовка. Об этом сообщил на вечернем брифинге Минобороны 7 марта 2022 официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Подразделения ЛНР взяли Метелкино, Александровку, Вороново, Петровку, Кудряшовку, Аскороновку и Медвежье. Валерьяновку, Березовое, Максимовку, Ясное и Латьмовое взяла под контроль народная милиция ДНР. «По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах. Боевики их разгоняют. По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь», - сообщил Игорь Конашенков. Еще 26 военных объектов уничтожены бомбардировочной авиацией ВС РФ. Это: два пункта управления, пять складов боеприпасов, радиолокационная станция и одиннадцать районов сосредоточения военной техники. 8 марта на брифинге Минобороны РФ было сообщено, что истребителями ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины. Уничтожены: 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат. Также выведены из строя: 2 украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки «Бук М-1», 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники. А части Народной милиции ДНР контролируют квартал ОСАВИАХИМ в городе Мариуполе. На переговорах 7 марта в Беловежской Пуще прошла третья встреча делегаций России и Украины. По оценке руководителя российской делегации, помощника Президента РФ Владимира Мединского, не оправдались ожидания, возложенные на третий раунд переговоров.

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