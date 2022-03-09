Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 9 марта 2022

Вооруженные силы РФ, войска ЛНР и народная милиция ДНР продолжили наступление и к утру 9 марта заняли ряд населенных пунктов. В Мариуполе, силы ДНР продвинулись на 800-900 м после окончания «режима тишины».

Актуальная карта боевых действий на Украине сегодня 10 марта 2022 и сводка Минобороны РФ – в материале Atas.info. Ранее. Населенные пункты Карьерная и Передовое были взяты Вооруженными Силами РФ, сообщил 8 марта 2022 на вечернем брифинге Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. В Мариуполе, силы ДНР продвинулись еще на 800-900 метров, когда завершился «режим тишины». Напомним, на переговорах России и Украины 7 марта обсуждалась работа гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из городов, в том числе Мариуполя. Договоренности о гуманитарных коридорах от 3 марта, не были реализованы 5 и 6 марта. Минобороны РФ сообщало, что мирных жителей из Мариуполя не выпускают из города националисты. Руководитель делегации России Владимир Мединский заявил, что часть украинских вооруженных подразделений не выполняли приказы руководства. Украинские переговорщики тогда заявили о намерении лично проследить за выходом населения в Мариуполе, сообщал «Коммерсантъ». Также, на брифинге Минобороны 8 марта было сообщено, что войска ЛНР заняли населенные пункты Нижнее и Пудовка. Селения Оленовка, Южнодонбасское, Польное взяты под контроль милицией ДНР. За время военной операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожены: 897 танков и бронемашин, 95 систем залпового огня, 336 артиллерийских орудий, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса».

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