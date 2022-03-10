Чем закончились переговоры Лаврова и Кулебы 10 марта в турецкой Анталье

Меньше двух часов продлились переговоры главы МИДа Сергеем Лавровым с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. После завершения Сергей Лавров провел брифинг, на котором рассказал чего удалось достигнуть и какие темы были затронуты.

Первые с начала военной спецоперации переговоры глав МИД России и Украины прошли в турецкой Анталье при участии также главы МИД Турции. -Эта встреча проходила по предложению турецкой стороны, - рассказал на пресс-конференции Сергей Лавров. - Мы согласились с предложением турецких коллег исходя из того, что выступаем за любые контакты по проблемам, лежащим в основе нынешнего украинского кризиса. И по вопросам, касающемся путей выхода из него. Единственное, что мы сразу обозначили, что эти контакты не должны подменить или обесценить реальные или главный переговорный трек, который развивается на белорусской территории на уровне двух делегаций. Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным. Мы сегодня в основном говорили о гуманитарных вопросах и мы объяснили, какие меры предпринимают наши военные на земле для того, чтобы содействовать облегчению участи гражданских лиц. Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила российская сторона по открытию гуманитарных коридоров остается в силе. Мы напомнили нашим коллегам, что на последнем раунде переговоров в Белоруссии российской стороной были представлены конкретные, в форме юридического документа, соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ. Также глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с Дмитрием Кулебой возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но для этого нужно провести серьезную работу, которая идет по белорусскому треку.

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