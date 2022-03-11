Суд оставил в СИЗО бывшего прокурора Новосибирской области Фалилеева

Суд оставил в СИЗО бывшего прокурора Новосибирской области Фалилеева
Суд оставил в СИЗО бывшего прокурора Новосибирской области Фалилеева
Сегодня, 07:25ПолитикаФото: pixabay.com
Об изменении меры пресечения ходатайствовали адвокаты подсудимых.

Суд оставил в СИЗО бывшего прокурора Новосибирской области Фалилеева. Об этом пишет издание «Прецедент».

Сегодня, 11 марта, стало известно, что суд принял решение об отказе смягчения меры пресечения бывшему прокурору региона Владимиру Фалилееву. Аналогичную жалобу его заместителя Андрея Турбинина рассмотрят сегодня днем.

Известно, что апелляционные жалобы Фалилеева и Турбина поступили в суд 9 марта. Об этом ходатайствовали адвокаты подсудимых. Защитники продолжают настаивать на избрании меры пресечения, не связанной с заключение под стражу.

Напомним, экс-прокуроров правоохранители задержали еще 16 февраля 2022 года. Обвиняемые Фалилеев и Турбинин проходили по делу о получении взяток. Суд отправил подозреваемых в СИЗО до 14 апреля.

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