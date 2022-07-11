В новосибирском баре двое парней кричали приветствие националистов Украины

В новосибирском баре двое парней кричали приветствие националистов Украины
В новосибирском баре двое парней кричали приветствие националистов Украины
Вчера, 16:15ПолитикаФото: АСТ-54
В баре «Типография» в Новосибирске двое мужчин выкрикивали приветствие украинских националистов. Об инциденте рассказали в группе «АСТ-54».

На опубликованном видео слышно, как молодые люди несколько раз кричали запрещенную фразу, а за этим наблюдали другие отдыхающие заведения. Спустя время новосибирцы были оперативно задержаны правоохранителями.

«4 июня я находился в общественном месте, в баре. Был в состоянии алкогольного опьянения и выкрикивал украинские националистические лозунги. В условиях специальной военной операции мое поведение можно расценивать как предательство и неуважение к военнослужащим России. Раскаиваюсь и призываю не повторять мои ошибки», - говорит один из мужчин на видео.

Второй участник сказал то же самое. Он отметил, что поддерживает российскую армию и спецоперацию.

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