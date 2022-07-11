В новосибирском баре двое парней кричали приветствие националистов Украины

«4 июня я находился в общественном месте, в баре. Был в состоянии алкогольного опьянения и выкрикивал украинские националистические лозунги. В условиях специальной военной операции мое поведение можно расценивать как предательство и неуважение к военнослужащим России. Раскаиваюсь и призываю не повторять мои ошибки», - говорит один из мужчин на видео.