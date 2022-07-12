Мусорная концессия 2022 – путь открыт: правительство убедило депутатов

Комитет по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области 12 июля был единственной площадкой, где новая мусорная концессия могла столкнуться с жесткой критикой перед внеочередной сессией. Ее власти специально созывают 14 июля для принятия этого спорного проекта.
Претензии к мусорной концессии прозвучали снова. Ее главный критик депутат Вадим Агеенко заявил о завышенной стоимости проектов. По его подсчетам стоимость объектов в Верх-Туле превышена на 1.5 млрд. рублей. В Раздольном - превышена на 1.7 млрд. рублей. (Это порядка 40% от их стоимости.) Впрочем, депутат считал превышение по нормативам приказа Минстроя РФ для строительства подобных за счет государственных бюджетных средств. Концессионер - коммерческая компания, привлекает заемные средства и может оперировать другими ценами.
Резкую критику депутата вызвали запланированные площадки компостирования, которые стоят 691 и 749 млн. рублей этих полигонов соответственно. Причем дорогой техногрунт с этих площадок годится только для повторного использования на самом полигоне, считает Агеенко.
Звучала критика и от других депутатов. «Что за инвестор, если дает только 5% собственного капитала?» - возмутился председатель ЗС Андрей Шимкив. (Концессионер планирует строить объекты на 95% за счет заемных средств.)
Однако, в ходе заседаний рабочих групп министрам областного правительства удалось сместить мнение депутатов к компромиссу, по сравнению с заседанием комитетов 15 июня, когда негодование выплеснулось публично, при обсуждении последствий расторжения старой мусорной концессии. Она шесть лет не была реализована с 2016 года, совместно с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в федеральную группу компаний «ВИС»).
В пользу проекта концессии сработали несколько новых аргументов. В пользу проекта сработало появление обоснованных цифр – на какую мощность будут рассчитаны полигоны: 300 и 330 тысяч тонн ТБО в год. Тот факт, что концессий стало две – это увеличивает число потенциальных участников конкурса. Причем, министры правительств заверили, что названные цифры: 3.37 млрд. рублей и 3.63 млрд. рублей – это предельная стоимость концессий. Она должна снизиться после уточнения конкурсной документации и госэкпертизы. «Предельная стоимость по результатам проектирования и осмечивания может уменьшаться, но не может увеличиваться», - пообещал министр ЖКХ области Денис Архипов.
Инвестиционных затрат бюджет области не понесет, сообщил глава минэкономразвития Лев Решетников. (Зато позже население области 25 лет будет рассчитываться с концессионером через возросшие тарифы.)
Большие ожидания связаны с ППК РЭО – госкорпорацией, способной дать дешевые кредиты концессионеру на реализацию проекта. «Мы находимся в контакте с ППК РЭО. Стоимостные характеристики мы получили от ППК РЭО», - сообщил Денис Архипов.
«Надо продвигаться. Цель [разных регионов] – кто быстрее получит федеральные деньги от РЭО. Проблема прошлой концессии была в одном участке (Территория предложенная концессионеру в Раздольном не подходила по экологическим параметрам и стала камнем преткновения. Прим.ред). Перед выставлением на аукцион еще «сверим часы» [с правительством]», - резюмировал Андрей Шимкив.
Таким образом, профильный строительный комитет фактически одобрил мусорную концессию 2022 и рекомендовал вынести проект на внеочередную сессию. С набором пожеланий и оговорок.
Не осталось сомнений, что проект будет одобрен Законодательным собранием 14 июля 2022. Осень 2022 года называли в качестве сроков конкурса. Тогда станет ясно – каким компаниям достанутся концессии (и миллиардные займы от ППК РАО). Напомним, месяц назад отдельные депутаты требовали, чтобы среди этих компаний не было бизнес-структур группы «ВИС».