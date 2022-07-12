Мусорная концессия 2022 – путь открыт: правительство убедило депутатов

В пользу проекта концессии сработали несколько новых аргументов. В пользу проекта сработало появление обоснованных цифр – на какую мощность будут рассчитаны полигоны: 300 и 330 тысяч тонн ТБО в год. Тот факт, что концессий стало две – это увеличивает число потенциальных участников конкурса. Причем, министры правительств заверили, что названные цифры: 3.37 млрд. рублей и 3.63 млрд. рублей – это предельная стоимость концессий. Она должна снизиться после уточнения конкурсной документации и госэкпертизы. «Предельная стоимость по результатам проектирования и осмечивания может уменьшаться, но не может увеличиваться», - пообещал министр ЖКХ области Денис Архипов.