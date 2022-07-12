Мусорная концессия 2022 – путь открыт: правительство убедило депутатов

Мусорная концессия 2022 – путь открыт: правительство убедило депутатов
Мусорная концессия 2022 – путь открыт: правительство убедило депутатов
Вчера, 15:53ПолитикаДмитрий ТростниковФото: Дмитрий ТростниковСудьба мусорной концессии 2022 обсуждалась на профильном комитете ЗС

Правительство и депутаты ЗС обсудили проект концессии мусорных полигонов

Профильный комитет Заксобрания Новосибирской области рекомендовал вынести проект мусорных концессий на сессию 14 июля. Прозвучала критика «завышенной стоимости» объектов концессии. Но возобладали аргументы правительства: обещания кредитов ППК РЭО, удешевления проекта на конкурсе, а также желание «двигаться вперед».

Комитет по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области 12 июля был единственной площадкой, где новая мусорная концессия могла столкнуться с жесткой критикой перед внеочередной сессией. Ее власти специально созывают 14 июля для принятия этого спорного проекта.

Претензии к мусорной концессии прозвучали снова. Ее главный критик депутат Вадим Агеенко заявил о завышенной стоимости проектов. По его подсчетам стоимость объектов в Верх-Туле превышена на 1.5 млрд. рублей. В Раздольном - превышена на 1.7 млрд. рублей. (Это порядка 40% от их стоимости.) Впрочем, депутат считал превышение по нормативам приказа Минстроя РФ для строительства подобных за счет государственных бюджетных средств. Концессионер - коммерческая компания, привлекает заемные средства и может оперировать другими ценами.

Депутат Вадим Агеенко по-прежнему считает стоимость концессий завышенной
Фото:Дмитрий Тростников

Резкую критику депутата вызвали запланированные площадки компостирования, которые стоят 691 и 749 млн. рублей этих полигонов соответственно. Причем дорогой техногрунт с этих площадок годится только для повторного использования на самом полигоне, считает Агеенко.

Звучала критика и от других депутатов. «Что за инвестор, если дает только 5% собственного капитала?» - возмутился председатель ЗС Андрей Шимкив. (Концессионер планирует строить объекты на 95% за счет заемных средств.)

Однако, в ходе заседаний рабочих групп министрам областного правительства удалось сместить мнение депутатов к компромиссу, по сравнению с заседанием комитетов 15 июня, когда негодование выплеснулось публично, при обсуждении последствий расторжения старой мусорной концессии. Она шесть лет не была реализована с 2016 года, совместно с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в федеральную группу компаний «ВИС»).

В пользу проекта концессии сработали несколько новых аргументов. В пользу проекта сработало появление обоснованных цифр – на какую мощность будут рассчитаны полигоны: 300 и 330 тысяч тонн ТБО в год. Тот факт, что концессий стало две – это увеличивает число потенциальных участников конкурса. Причем, министры правительств заверили, что названные цифры: 3.37 млрд. рублей и 3.63 млрд. рублей – это предельная стоимость концессий. Она должна снизиться после уточнения конкурсной документации и госэкпертизы. «Предельная стоимость по результатам проектирования и осмечивания может уменьшаться, но не может увеличиваться», - пообещал министр ЖКХ области Денис Архипов.

Новосибирская область нуждается в качественной сортировке мусора
Фото:Медиахолдинг1Mi

Инвестиционных затрат бюджет области не понесет, сообщил глава минэкономразвития Лев Решетников. (Зато позже население области 25 лет будет рассчитываться с концессионером через возросшие тарифы.)

Большие ожидания связаны с ППК РЭО – госкорпорацией, способной дать дешевые кредиты концессионеру на реализацию проекта. «Мы находимся в контакте с ППК РЭО. Стоимостные характеристики мы получили от ППК РЭО», - сообщил Денис Архипов.

«Надо продвигаться. Цель [разных регионов] – кто быстрее получит федеральные деньги от РЭО. Проблема прошлой концессии была в одном участке (Территория предложенная концессионеру в Раздольном не подходила по экологическим параметрам и стала камнем преткновения. Прим.ред). Перед выставлением на аукцион еще «сверим часы» [с правительством]», - резюмировал Андрей Шимкив.

В вопросе мусорной концессии депутаты решили продвигаться вперед
Фото:Медиахолдинг1Mi

Таким образом, профильный строительный комитет фактически одобрил мусорную концессию 2022 и рекомендовал вынести проект на внеочередную сессию. С набором пожеланий и оговорок.

Не осталось сомнений, что проект будет одобрен Законодательным собранием 14 июля 2022. Осень 2022 года называли в качестве сроков конкурса. Тогда станет ясно – каким компаниям достанутся концессии (и миллиардные займы от ППК РАО). Напомним, месяц назад отдельные депутаты требовали, чтобы среди этих компаний не было бизнес-структур группы «ВИС».

Сюжеты:
Мусорная концессия 2022
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