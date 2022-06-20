300-тысячные выплаты получают молодые врачи востребованных специальностей

Елена Аксёнова обратила особое внимание, что основополагающую роль в привлечении медицинских кадров в районы области имеет реализация федеральной программы «Земский доктор»/ «Земский фельдшер». В ней ежегодно участвует порядка 70 человек. Участники программы обязаны отработать не менее 5 лет в ЦРБ. В этом году на федеральном уровне в программу внесены изменения, которые позволят привлечь квалифицированные медицинские кадры в медицинские организации, расположенные в сельской местности. Теперь в ней могут принимать участие «целевики», а также медицинские работники, которые после получения высшего образования вернулись в место их проживания с целью трудоустройства в медицинскую организацию.