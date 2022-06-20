300-тысячные выплаты получают молодые врачи востребованных специальностей

В числе зарекомендовавших себя мер – 300-тысячные выплаты молодым специалистам особо востребованных медицинских специальностей.
О проводимой в регионе работе по обеспечению кадрами медицинских учреждений региона в условиях развитие первичного звена здравоохранения рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова на пресс-конференции. «Кадровая политика в здравоохранении Новосибирской области построена на основополагающих принципах, включающих в себя: подготовку специалистов, привлечение их в отрасль, закрепление на рабочем месте, а также дальнейшее совершенствование знаний и практических навыков медицинских кадров», – отметила она.
Замминистра сообщила, что в Новосибирской области с целью привлечения медицинских кадров востребованных специальностей и закрепления медицинских работников на рабочих местах министерством здравоохранения региона разработаны и реализуются мероприятия по предоставлению социальной поддержки медицинским работникам. К ним относятся единовременные денежные выплаты молодым специалистам в размере 300 тысяч рублей, компенсация стоимости найма жилых помещений, возмещение транспортных расходов.
Елена Аксёнова обратила особое внимание, что основополагающую роль в привлечении медицинских кадров в районы области имеет реализация федеральной программы «Земский доктор»/ «Земский фельдшер». В ней ежегодно участвует порядка 70 человек. Участники программы обязаны отработать не менее 5 лет в ЦРБ. В этом году на федеральном уровне в программу внесены изменения, которые позволят привлечь квалифицированные медицинские кадры в медицинские организации, расположенные в сельской местности. Теперь в ней могут принимать участие «целевики», а также медицинские работники, которые после получения высшего образования вернулись в место их проживания с целью трудоустройства в медицинскую организацию.
Как уточнила замминистра, основа кадровой политики – профессиональная подготовка и профориентация. Уже на школьном уровне для профподготовки в регионе развернута сеть химических и биологических классов. С прошлого года созданы медицинские классы, в этом году их уже 7, их планируется увеличить до 10. Особое внимание при реализации кадровых программ уделяется взаимодействию с образовательными учреждениями. В-первую очередь, это Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирский медицинский колледж. Ежегодно увеличивается целевой набор в медицинские учреждения образования.