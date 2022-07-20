Ямы с колесо: Травников раскритиковал состояние Гусинобродского шоссе в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался в прямом эфире телеканала ОТС о плохом состоянии Гусинобродского шоссе – он заявил, что деньги на ремонт всегда найти можно, чтобы не допускать «ямы по колесо».

«В этом году выезжали с комиссией на Гусинобродское шоссе и там обратил внимание, что ямы размером с колесо. Я не понимаю, как такое можно допустить?», - сказал Травников. Он считает, что деньги на ямочный ремонт всегда можно найти, хотя бы на временное обслуживание. В пример глава региона привел небольшие города, которые каким-либо образом находят средства, а Новосибирске почему-то не может. «Мэру Новосибирска Анатолию Локтю я в лицо все высказал по этому поводу, а уже после этого он проводил совещание на ГБШ. Этот позорный недостаток будет устранен», - добавил губернатор.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter