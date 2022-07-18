Многокилометровая пробка сковала дороги в Новосибирске – у дачников потрепались нервы

Многокилометровая пробка сковала дороги в Новосибирске – у дачников потрепались нервы
Многокилометровая пробка сковала дороги в Новосибирске – у дачников потрепались нервы
18 июля, 09:24ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

Четырехкилометровая пробка сковала Гусинобродский тракт в Новосибирске

В воскресенье, 17 июля в Дзержинском районе образовались многокилометровые дорожные заторы. Об этом рассказали очевидцы Atas.info.

По словам новосибирцев, пробка возникла на Гусинобродском тракте. Выяснилось, что причиной масштабного затора стало ДТП. На дороге врезались два внедорожника. Движение было затруднено настолько, что поток машин был почти полностью остановлен.

Сервис 2ГИС свидетельствовал, что длина пробки превышала 4 километра. Ее масштаб растянулся до села Плотниково.

«Это был ужас. Я лично стояла два часа и то еще повезло. Машина ни на миллиметр не двигалась. Как-то часто там стали происходить аварии, которые останавливают весь поток!!!», - рассказала в беседе с Atas.info жительница Новосибирска.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостигородтранспортпробки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы