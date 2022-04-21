Вице-мэр Новосибирска Терешкова перестала носить одежду иностранных брендов

Вице-мэр Новосибирска Терешкова перестала носить одежду иностранных брендов
Вице-мэр Новосибирска Терешкова перестала носить одежду иностранных брендов
Сегодня, 18:31ПолитикаАлександр КондратьевФото: Фото со страницы Анны Терешковой
Терешкова заявила, что давно хотела перейти на российскую одежду, чтобы начать выделяться от остальных людей

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что еще до закрытия в России магазинов с брендовой иностранной одеждой перешла на отечественные бренды.

«В данный момент я в костюме дизайнера из России Аники Керимовой, который нашла через интернет. Заказала еще один костюм», - сказала Терешкова в прямом эфире на сайте Сиб.фм.

Она уточнила, что давно хотела перейти на российскую одежду, чтобы начать выделяться от остальных людей.

В шкафу у политика есть не только официальная одежда отечественных брендов, но и спортивная, а также различная обувь.

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