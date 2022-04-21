Вице-мэр Новосибирска Терешкова перестала носить одежду иностранных брендов

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что еще до закрытия в России магазинов с брендовой иностранной одеждой перешла на отечественные бренды.
«В данный момент я в костюме дизайнера из России Аники Керимовой, который нашла через интернет. Заказала еще один костюм», - сказала Терешкова в прямом эфире на сайте Сиб.фм.
Она уточнила, что давно хотела перейти на российскую одежду, чтобы начать выделяться от остальных людей.
В шкафу у политика есть не только официальная одежда отечественных брендов, но и спортивная, а также различная обувь.