Рабочая группа комиссии Госсовета по транспорту отметила рост пассажирских перевозок

Заседание прошло в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума. Заседание провел помощник Президента РФ Игорь Левитин.
«Принята программа Правительства, Президент её утвердил, теперь мы выходим на субъектовые проблемы. В области федеральной авиации все вопросы решены, теперь нам надо поднять вопросы регионов – что сделать, чтобы самолет мог долететь до населенного пункта, который не является хабом», – подчеркнул Игорь Левитин.
Андрей Травников на федеральном уровне представил опыт региона по развитию авиационной отрасли. «Когда мы планировали развитие Новосибирска-Толмачёво как хаба, развивали и дальние направления, внутри страны, и ближние направления. Из Толмачёво можно долететь до Омска, Кемерова, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Томска. Там, где радиус небольшой, и люди привыкли пользоваться поездом или автомобилем, можно воспользоваться самолетом, и уже здесь, в Толмачёво, выбрать более дальнее направление», – отметил Губернатор.
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик указал на положительную динамику авиаперевозок, которую демонстрируют в 2022 году аэропорты Сибири: «Что касается Сибирского федерального округа – здесь ключевыми аэропортами являются Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск. Приятно отметить, что все четыре крупнейших аэропорта Сибири продемонстрировали рост пассажирских перевозок относительно 2021 года – в среднем 13%, суммарно 169 тысяч пассажиров плюс».
В Новосибирской области сформирован мощный мультимодальный транспортный узел – с центрами накопления, обработки и распределения грузовых и пассажирских потоков, комплексами складских и таможенных терминалов, железнодорожных станций-терминалов, вокзалов, аэропортом Толмачёво. Общий пассажиропоток аэропорта Толмачёво по итогам 2021 года достиг показателей докризисного 2019 года – превысил 6 млн 760 тысяч пассажиров.
Сегодня аэропорт Толмачёво – самый крупный и успешный пример реализации концепции аэропорта-хаба за пределами московского авиационного узла. Это – результат слаженной работы с аэропортом базовой авиакомпании «Сибирь» при непосредственной поддержке Правительства области. За пять лет, с 2017 года, участия в программе субсидирования региональных авиаперевозок в пять раз увеличено количество субсидируемых маршрутов, с 4 до 20, в семь раз – объем средств, направляемых на возмещение недополученных организациями воздушного транспорта доходов.