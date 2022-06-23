Рабочая группа комиссии Госсовета по транспорту отметила рост пассажирских перевозок

Рабочая группа комиссии Госсовета по транспорту отметила рост пассажирских перевозок
Рабочая группа комиссии Госсовета по транспорту отметила рост пассажирских перевозок
Вчера, 09:50ПолитикаФото: Пресс-служба Правительства НСО
Губернатор Андрей Травников принял участие в заседании рабочей группы комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт» по вопросу организации авиаперевозок воздушным транспортом в Сибирском федеральном округе.

Заседание прошло в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума. Заседание провел помощник Президента РФ Игорь Левитин.

«Принята программа Правительства, Президент её утвердил, теперь мы выходим на субъектовые проблемы. В области федеральной авиации все вопросы решены, теперь нам надо поднять вопросы регионов – что сделать, чтобы самолет мог долететь до населенного пункта, который не является хабом», – подчеркнул Игорь Левитин.

Андрей Травников на федеральном уровне представил опыт региона по развитию авиационной отрасли. «Когда мы планировали развитие Новосибирска-Толмачёво как хаба, развивали и дальние направления, внутри страны, и ближние направления. Из Толмачёво можно долететь до Омска, Кемерова, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Томска. Там, где радиус небольшой, и люди привыкли пользоваться поездом или автомобилем, можно воспользоваться самолетом, и уже здесь, в Толмачёво, выбрать более дальнее направление», – отметил Губернатор.

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик указал на положительную динамику авиаперевозок, которую демонстрируют в 2022 году аэропорты Сибири: «Что касается Сибирского федерального округа – здесь ключевыми аэропортами являются Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск. Приятно отметить, что все четыре крупнейших аэропорта Сибири продемонстрировали рост пассажирских перевозок относительно 2021 года – в среднем 13%, суммарно 169 тысяч пассажиров плюс».

В Новосибирской области сформирован мощный мультимодальный транспортный узел – с центрами накопления, обработки и распределения грузовых и пассажирских потоков, комплексами складских и таможенных терминалов, железнодорожных станций-терминалов, вокзалов, аэропортом Толмачёво. Общий пассажиропоток аэропорта Толмачёво по итогам 2021 года достиг показателей докризисного 2019 года – превысил 6 млн 760 тысяч пассажиров.

Сегодня аэропорт Толмачёво – самый крупный и успешный пример реализации концепции аэропорта-хаба за пределами московского авиационного узла. Это – результат слаженной работы с аэропортом базовой авиакомпании «Сибирь» при непосредственной поддержке Правительства области. За пять лет, с 2017 года, участия в программе субсидирования региональных авиаперевозок в пять раз увеличено количество субсидируемых маршрутов, с 4 до 20, в семь раз – объем средств, направляемых на возмещение недополученных организациями воздушного транспорта доходов.

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