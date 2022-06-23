Рабочая группа комиссии Госсовета по транспорту отметила рост пассажирских перевозок

Сегодня аэропорт Толмачёво – самый крупный и успешный пример реализации концепции аэропорта-хаба за пределами московского авиационного узла. Это – результат слаженной работы с аэропортом базовой авиакомпании «Сибирь» при непосредственной поддержке Правительства области. За пять лет, с 2017 года, участия в программе субсидирования региональных авиаперевозок в пять раз увеличено количество субсидируемых маршрутов, с 4 до 20, в семь раз – объем средств, направляемых на возмещение недополученных организациями воздушного транспорта доходов.