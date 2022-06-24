Инфраструктурные проекты региона Андрей Травников обсудил с помощником Президента РФ

Создание транспортной инфраструктуры, в том числе реализацию проекта «Городская электричка», строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске обсудили во время выездного совещания с участием помощника Президента РФ Игоря Левитина.

Также речь шла о реализации важных для нашего региона проектах – строительстве новой ледовой арены и развитии Промышленно-логистического парка. Работы по ним ведутся под постоянным контролем Правительства Новосибирской области. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Первый этап проекта «Городская электричка» стартовал летом прошлого года — была открыта остановочная платформа «Пригородный простор», организовано движение шести электропоездов по диаметральному маршруту «Пригородный простор – Новосибирск Восточный». По итогам 2021 года по данному маршруту перевезено более 105 тысяч пассажиров. В период с июля 2021 года по июнь 2022 года пассажиропоток пригородных поездов проекта «Городская электричка» увеличился с 300 до 1800 пассажиров в сутки. «Городская электричка» станет серьезной альтернативой наземному городскому транспорту и позволит связать прямыми и удобными маршрутами удалённые микрорайоны между собой и с центром Новосибирска. Реализация проекта разбита на четыре этапа. А в здании нового ледового дворца продолжаются отделочные работы, строители облицовывают плиткой лестничные площадки и марши, а в тренировочном зале на одной из стен уже появилось панно с эмблемой ХК «Сибирь». Продолжаются работы по благоустройству территории – производится отсыпка площадки и укладка асфальта. Напомним, что сегодня новые возможности для транспортной отрасли и экономики России обсудили на главной пленарной сессии IX Сибирского транспортного форума. .

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