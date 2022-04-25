Квартиру и Mercedes экс-замдиректора клиники Мешалкина Покушалова отдали государству

Квартиру и Mercedes экс-замдиректора клиники Мешалкина Покушалова отдали государству
Квартиру и Mercedes экс-замдиректора клиники Мешалкина Покушалова отдали государству
Сегодня, 18:12ПолитикаФото: Ведомости.НСО
Евгений Покушалов не смог доказать законную покупку многомиллионного имущества.

Многомиллионное состояние экс-замдиректора новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова передали в доход государства. Об это пишет «Прецедент» со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что у Покушалова в собственности нашли квартиру в Академгородке за 37 миллионов рублей, автомобиль Mercedes за 8,9 миллиона рублей, деньги в размере 1,5 миллиона рублей, 359 900 долларов США и 11 900 евро. Приобретение всего указанного законными деньгами он доказать не смог.

«Прокуратура пришла к выводу, что расходы бывшего заместителя директора по указанным сделкам не соответствуют его доходам», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Иск прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме сегодня, 25 апреля. Решение ещё не вступило в законную силу.

Напомним, Евгения Покушалова осудили на 2,5 года колонии за присвоение 2 млрд рублей осенью 2021 года. Также ему назначили выплату штрафа в 400 тыс. рублей.

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