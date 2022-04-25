Квартиру и Mercedes экс-замдиректора клиники Мешалкина Покушалова отдали государству

В ведомстве уточнили, что у Покушалова в собственности нашли квартиру в Академгородке за 37 миллионов рублей, автомобиль Mercedes за 8,9 миллиона рублей, деньги в размере 1,5 миллиона рублей, 359 900 долларов США и 11 900 евро. Приобретение всего указанного законными деньгами он доказать не смог.