Андрей Травников проконтролировал стройку кампуса НГУ

Андрей Травников проконтролировал стройку кампуса НГУ
Андрей Травников проконтролировал стройку кампуса НГУ
Вчера, 12:21ПолитикаФото: Пресс-служба Правительства НСО
Строительство кампуса мирового уровня НГУ, наряду с возведением СКИФа – флагманский проект программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», реализуемой под контролем Правительства региона.

Ход работ на площадке строительства во время выездного совещания проконтролировал губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул: возводятся объекты СУНЦ НГУ, которые строятся на средства благотворителя. «Темпы работ достаточно высокие, подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта, принято решение увеличить оконные проёмы, применить более современные материалы. Работы ведутся на всех зданиях площадки – с одной стороны, это хорошо, с другой – мы хотели бы этой зимой хотя бы первую «коробку» увидеть в завершённом состоянии. Подрядчик намерен увеличить количество людей на объектах для того, чтобы выдержать сроки. Особенность работ – в том, что они ведутся на освоенной территории. Здесь максимально сохраняются зелёные насаждения, и ребята через два года придут учиться в новые здания в той природной среде, к которой привыкли их предшественники.

Завершается проектирование объектов, строящихся уже на средства федерального бюджета – объекты федеральной адресной инвестиционной программы. Надеемся, что уже в этом году на них также выйдут подрядчики. Это уже объекты собственно университета: лабораторные корпуса, проектный центр и другие», – пояснил Андрей Травников.

НГУ – полноценный участник программы научных исследований, интегратор проекта развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Однако сегодня налицо – изношенность и дефицит инфраструктуры. Не хватает аудиторий для того, чтобы нормально организовать образовательный процесс, не хватает площадок для исследовательской и проектной деятельности, досуга студентов, внеаудиторных занятий. Поэтому реализация проекта кампуса мирового уровня так важна – причём не только для самого университета, но и для Академгородка, Новосибирска, всей нашей области, – подчеркнул губернатор.

Объём строительства – значительный, это целый комплекс зданий физматшколы и университета, общей площадью 75 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание шести инфраструктурных объектов: комплекса общежитий на 690 мест, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, Учебно-научного центра Института медицины и психологии Владимира Зельмана и Научно-исследовательского центра.

На сегодняшний день общая стоимость строительства, из разных источников финансирования – 11 млрд 800 млн рублей, она будет уточняться по мере выхода отдельных объектов из экспертизы.

Особенность строительства в том, что работы ведутся в густонаселённом районе, в Академгородке. Этот факт учитывался с самого старта работ, было уделено повышенное внимание разработке плана застройки территории. Удалось на уникальной зелёной зоне, не конфликтуя ни с историей территории, ни с особенным социумом, запланировать будущие объекты. Важный вопрос при строительстве кампуса – компенсационные мероприятия по высадке зелёных насаждений. Часть молодых хвойных деревьев по согласованию с руководством СУНЦ НГУ пересадили ещё при проведении подготовки территории строительства. Проектная документация по проведению компенсационных работ будет разработана специалистами Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Особое внимание – защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке, их стволы защитили специальными кожухами.

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