Андрей Травников проконтролировал стройку кампуса НГУ

Глава региона подчеркнул: возводятся объекты СУНЦ НГУ, которые строятся на средства благотворителя. «Темпы работ достаточно высокие, подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта, принято решение увеличить оконные проёмы, применить более современные материалы. Работы ведутся на всех зданиях площадки – с одной стороны, это хорошо, с другой – мы хотели бы этой зимой хотя бы первую «коробку» увидеть в завершённом состоянии. Подрядчик намерен увеличить количество людей на объектах для того, чтобы выдержать сроки. Особенность работ – в том, что они ведутся на освоенной территории. Здесь максимально сохраняются зелёные насаждения, и ребята через два года придут учиться в новые здания в той природной среде, к которой привыкли их предшественники.