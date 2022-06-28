Андрей Травников проконтролировал стройку кампуса НГУ

Ход работ на площадке строительства во время выездного совещания проконтролировал губернатор Андрей Травников.
Глава региона подчеркнул: возводятся объекты СУНЦ НГУ, которые строятся на средства благотворителя. «Темпы работ достаточно высокие, подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта, принято решение увеличить оконные проёмы, применить более современные материалы. Работы ведутся на всех зданиях площадки – с одной стороны, это хорошо, с другой – мы хотели бы этой зимой хотя бы первую «коробку» увидеть в завершённом состоянии. Подрядчик намерен увеличить количество людей на объектах для того, чтобы выдержать сроки. Особенность работ – в том, что они ведутся на освоенной территории. Здесь максимально сохраняются зелёные насаждения, и ребята через два года придут учиться в новые здания в той природной среде, к которой привыкли их предшественники.
Завершается проектирование объектов, строящихся уже на средства федерального бюджета – объекты федеральной адресной инвестиционной программы. Надеемся, что уже в этом году на них также выйдут подрядчики. Это уже объекты собственно университета: лабораторные корпуса, проектный центр и другие», – пояснил Андрей Травников.
НГУ – полноценный участник программы научных исследований, интегратор проекта развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Однако сегодня налицо – изношенность и дефицит инфраструктуры. Не хватает аудиторий для того, чтобы нормально организовать образовательный процесс, не хватает площадок для исследовательской и проектной деятельности, досуга студентов, внеаудиторных занятий. Поэтому реализация проекта кампуса мирового уровня так важна – причём не только для самого университета, но и для Академгородка, Новосибирска, всей нашей области, – подчеркнул губернатор.
Объём строительства – значительный, это целый комплекс зданий физматшколы и университета, общей площадью 75 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание шести инфраструктурных объектов: комплекса общежитий на 690 мест, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, Учебно-научного центра Института медицины и психологии Владимира Зельмана и Научно-исследовательского центра.
На сегодняшний день общая стоимость строительства, из разных источников финансирования – 11 млрд 800 млн рублей, она будет уточняться по мере выхода отдельных объектов из экспертизы.
Особенность строительства в том, что работы ведутся в густонаселённом районе, в Академгородке. Этот факт учитывался с самого старта работ, было уделено повышенное внимание разработке плана застройки территории. Удалось на уникальной зелёной зоне, не конфликтуя ни с историей территории, ни с особенным социумом, запланировать будущие объекты. Важный вопрос при строительстве кампуса – компенсационные мероприятия по высадке зелёных насаждений. Часть молодых хвойных деревьев по согласованию с руководством СУНЦ НГУ пересадили ещё при проведении подготовки территории строительства. Проектная документация по проведению компенсационных работ будет разработана специалистами Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Особое внимание – защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке, их стволы защитили специальными кожухами.